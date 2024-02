Se até 3 de março Caxias do Sul respira sua 34ª Festa da Uva, desde esta quinta-feira Flores da Cunha celebra a safra da fruta na 15ª Fenavindima, que seguirá até 10 de março, no Parque da Vindima Eloy Kuntz. Tão importante quanto atrair turistas e movimentar a economia, o que a organização quer é oferecer aos visitantes uma imersão no mundo da vitivinicultura e tudo o que gira em seu entorno, como a gastronomia típica da imigração italiana, as danças, a religiosidade.