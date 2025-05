Espeto corrido é um dos queridinhos de quem gosta de um bom churrasco. Anahís Vargas / Agencia RBS

Se tem uma coisa que Porto Alegre sabe fazer bem é churrasco. Da tradição gaúcha com fogo de chão e espeto corrido às casas com cortes nobres servidos à la carte ou no estilo parrilla, a capital tem opções para todos os gostos — e apetites.

Nesta seleção, reunimos 20 churrascarias imperdíveis para aproveitar com a família, encontrar os amigos ou simplesmente se dar o prazer de uma boa carne assada no ponto certo. Tem clássicos que todo mundo conhece, endereços queridinhos de bairro e novidades que merecem entrar no radar de quem ama uma boa experiência carnívora.

Seja para um almoço de domingo ou uma comemoração especial, essa lista é para guardar e ir riscando os nomes um a um — com bastante chimichurri e farofa, claro.

GIOVANAZ

Um clássico honesto e de muita qualidade. Aqui os destaques vão para a salada de maionese, maminha e vazio. Vai, porque vale a pena!

Endereço: Av. Venâncio Aires, 10.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 11h15 às 14h30 e das 19h às 23h. Sábado, das 11h15 às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 11h15 às 15h30.

93 ASSADOS

Lugar aconchegante e perfeito para um almoço de domingo. As carnes são as estrelas do menu, mas os acompanhamentos não ficam para trás.

Carne e acompanhamentos 93 Assados. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Endereço: Rua Felipe Neri, 95.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 17h30 às 23h. Sexta e sábado, das 11h45 às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

@93.assados

PRINCESA ISABEL

Quando bate aquela vontade de comer um bom espeto corrido por um preço justo, a Princesa Isabel é o destino. O ambiente é simples, mas o rodízio é completo.

Endereço: Rua São Luís, 410.

Horário de funcionamento: segunda a terça, das 11h às 14h. Quarta a sexta, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 11h às 15h.

@churrascaria_princesinha

PORTO BELLO

Simples, clássica, tradicional e sem frescura. O esquema por lá é se sentar e saborear as delícias que os garçons vão passando pela mesa.

Espeto corrido da churrascaria Porto Bello. Milene Magnus / Agência RBS

Endereço: Rua São Manoel, 1400.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 11h às 14h30 e das 19h às 22h30. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 10h30. Domingo, das 11h às 15h.

@porto_bello_poa

CHICA PARRILLA

Refúgio que te faz sentir no Uruguai. Para acompanhar a carne, peça a provoleta especial.

Endereço: Rua São Manoel, 141.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 16h30.

@chicaparrillaybar

DOM HENRIQUE

Do time das churrascarias que só aceitam dinheiro. A casa serve um churrasco bem farto. Tu paga um valor fixo e aproveita o que o garçom levar até a mesa.

Costela no espeto Dom Henrique. Milene Magnus / Agencia RBS

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1170.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 11h às 14h30. Sábado, das 11h às 15h. Domingo, das 11h às 15h30.

PARRILLA DEL SUR

Lugar ideal para quem busca um bom almoço ou jantar em família. Peça o entrecot e não deixe de experimentar o pudim de doce de leite.

Entrecot Parrilla del Sur. Amanda Xavier / Agencia RBS

Endereço: Av. Nilópolis, 111.

Horário de funcionamento: segunda, das 18h30 às 23h45. Terça a sábado, das 11h30 às 23h45. Domingo, das 11h30 às 23h45.

@parrilladelsur

COSTELA NO ROLETCHÊ

Uma referência à costela gaúcha é a Costela no Roletchê, especialidade da casa. As costelas são assadas por longas horas em uma espécie de grelha giratória, lembrando o tradicional churrasco de chão.

Costela e acompanhamentos do Costela no Roletchê. Fernanda Bortolas / Especial

Endereço: Rua Marcílio Dias, 965.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h30 às 15h.

@costelanoroletche

EL TONEL

Traz o clima porteño de Uruguai e Argentina direto à capital. A casa serve carnes premium selecionadas, como entrecot e assado de tira - que são os pratos mais pedidos.

Endereço: Rua Fernandes Vieira, 456.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h45 às 14h30 e das 18h às 23h. Sábado, das 11h45 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

@eltonel

20BARRA9

Além dos ótimos hamburgueres, o restaurante, que faz referência ao 20 de setembro, também oferece cortes de carnes assadas na parrilla.

Endereço: Av. João Wallig, 1800.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 22h.

Endereço: Av. Padre Cacique, 2893.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 22h.

Endereço: Av. Mauá 1050.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 22h.

@20barra9

FAZENDA BARBANEGRA

O lugar serve o melhor da culinária uruguaia e argentina. A ideia é escolher o corte de carne preferido e ir combinando com as diferentes guarnições.

Entrecot Fazenda Barbanegra. Anahís Vargas / Agencia RBS

Endereço: Av. Dr. Nilo Peçanha, 3228.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h às 14h e das 19h às 23h. Sexta das 11h às 14h30 e das 19h às 23h. Sábado, das 11h30 às 15h30 e das 19h às 23h. Domingo, das 11h30 às 15h30.

@fazendabarbanegra

SANTANA

Lugar super em conta com diversos cortes de carne, como maminha com e sem alho, costela, coraçãozinho, lombinho e vazio - que merece destaque especial pelo ponto perfeito.

Endereço: Rua Santana, 1054.

Horário de funcionamento: segunda, quarta, quinta e sexta das 11h às 14h e das 19h às 22h30. Terça, das 11h às 14h. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h30. Domingo, das 11h às 15h.

@churrascariapizzariasantana

FOGO

Com apenas um balcão de mármore luminoso que contorna a parrilla, o espaço oferece uma experiência moderna e inovadora. Por lá, não há garçons. São os próprios assadores que recebem o público, explicam os pratos, preparam e servem os pedidos.

Endereço: Rua Marquês do Pombal, 1127.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h30 às 23h. Sábado, 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Domingo, 12h às 15h.

@fogo.poa

BARRANCO

A churrascaria já faz parte da tradição semanal ou dominical de muita gente. O lombinho de porco coberto com queijo parmesão, acompanhado de um chope bem gelado é o casamento perfeito para qualquer hora do dia.

Endereço: Av. Protásio Alves, 1578.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 00h. Domingo, das 11h30 às 23h30.

@churrascariabarranco

SANTO ANTÔNIO

Carrega o título de primeira churrascaria do Brasil. É possível optar pelo tradicional churrasco de espeto ou pelos ótimos filés que são um clássico do restaurante.

Endereço: Rua Dr. Timóteo, 465.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 15h30 e das 18h30 às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h.

@santoantoniorestaurante

KOMKA

Com atendimento simpático e espaço acolhedor, o Komka é o lugar para se sentir em casa. Uma ótima pedida de acompanhamento é a polentinha e as massas caseiras.

Polenta Komka. Anahís Vargas / Agencia RBS

Endereço: Av. Bahia, 1275.

Horários de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 15h.

@komkapoars

REPÚBLICA DE LA BOCA

Reduto do churrasco argentino, o lugar oferece um espaço descontraído e agradável. É como um cantinho de Buenos Aires, só que na capital gaúcha.

Carnes República de La Boca. Livia Menger / Divulgação

Endereço: Av. Bagé, 489.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h às 22h30. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Domingo, das 12h às 15h30.

@republicadelabocapoa

FIERRO 7

Com vista privilegiada para o Parcão, parrilla une improviso nos drinks e amplo cardápio de assados.

Endereço: Rua Comendador Caminha, 324.

Horário de funcionamento: segunda a quarta, das 17h às 23h. Quinta, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 21h.

@fierroo7

ESPETO DE OURO

Com um ambienta aconchegante, a churrascaria está em Porto Alegre há mais de 50 anos. A casa oferece diferentes cortes como alcatra, entrecot, maminha, picanha e vazio. Baita pedida.

Churrascaria Espeto de Ouro. Milene Magnus / Agência RBS

Endereço: Av. Assis Brasil, 1558.

Horário de atendimento: terça a sexta das 11h às 14h e das 18h às 22h30. Sábado e domingo, das 11h às 15h.

@churrascariaoespetodeouro

POA PARRILLA

Parrilla uruguaia localizada no bairro Moinhos de Vento que oferece cortes de altíssima qualidade com linhas premium. Os acompanhamentos não ficam de lado. Recomendamos a linguiça parrillera.