A 15ª Festa Nacional da Vindima de Flores da Cunha (Fenavindima) abre nesta quinta-feira (22) para visitação do público, a partir das 18h. O tema desta edição é o Centenário da Colheita, que faz referência aos 100 anos de emancipação política do município. Segundo a organização do evento, a expectativa é de que 150 mil pessoas visitem o Parque da Vindima Eloy Kunz durante os três finais de semana de programação, que segue até 10 de março.