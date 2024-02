Há quase 40 anos Humberto Gessinger é nome obrigatório em qualquer lista que pretenda eleger os principais nomes do pop rock nacional. É por isso que nesse show que o porto-alegrense fará neste sábado à noite, na 15ª Fenavindima, é impossível dedicar todo o repertório do seu álbum mais recente, Quatro Cantos de um Mundo Redondo, lançado no ano passado. Em entrevista ao Sete Dias, o músico que deverá subir ao palco por volta das 22h, após a abertura com Claus e Vanessa, antecipou que irá tocar clássicos do Engenheiros do Hawaii, especialmente de álbuns que neste ano completam aniversários importantes. Confira a entrevista.