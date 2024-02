A terça-feira (13) começou com chuva e queda nas temperaturas nas cidades da Serra. E, segundo a Climatempo, os próximos dias seguirão da mesma forma, com mínimas que não devem passar dos 15ºC em municípios como Caxias do Sul e Bento Gonçalves - as máximas chegam aos 30°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para chances de temporal para a região até domingo (18). O aviso, válido desta terça até as 10h de quarta-feira (14), indica que há chance de ter chuva volumosa, intensa rajadas de vento e queda de granizo em, pelo menos, 160 municípios gaúchos.