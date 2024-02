O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que sinaliza perigo de tempestade, para boa parte do Rio Grande do Sul. O aviso, válido das 10h desta terça-feira (13) até as 10h de quarta-feira (14), indica que há chance de ter chuva volumosa, intensa rajadas de vento e queda de granizo em, pelo menos, 160 municípios gaúchos.