A Festa Nacional da Uva informou, nesta terça-feira (27), que vai retirar o termo “polentaço” de publicações em redes sociais e sob o domínio do evento. A decisão ocorreu após a festa caxiense ter sido notificada extrajudicialmente pelo Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul, que detém o uso do termo e solicitava a retirada da marca dos materiais de divulgação.