A Festa da Uva carrega em quase cem anos de história uma bagagem que a torna única. Ao longo desse percurso, Caxias do Sul se desenvolveu e se tornou uma das principais economias do Rio Grande do Sul, sempre tendo o maior evento comunitário do município como um dos propulsores para tal crescimento. Até por isso, aproximadamente R$ 250 milhões devem entrar na economia local com o evento de 2024, o que faz da Festa uma verdadeira vitrine de negócios para as empresas locais e também para aqueles que vêm de fora com perspectivas de fecharem novos negócios ao longo dos próximos meses e anos.