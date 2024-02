O visitante que circular pelos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vai se deparar com estandes praticamente iguais às lojas que está acostumado a ver nas ruas. Uma conveniência de posto de combustível e uma farmácia estão montadas dentro do parque e vendem produtos e alimentos no evento ao mesmo tempo que fortalecem a marca com o público do evento, que segue até 3 de março.