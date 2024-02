Com quantos sotaques diferentes se faz uma Festa da Uva? O evento em Caxias do Sul voltou, de forma muito perceptível, a receber nesta edição os grupos de excursões vindos de diferentes estados - com turistas brasileiros e até de estrangeiros - após este perfil de visitante ficar mais restrito na festa em 2022 devido à pandemia da covid-19. Somente neste domingo (25), vieram grupos de seis estados diferentes.