Uma comida afetiva, que simboliza a força da imigração italiana na região, ganhou novas proporções e atraiu o olhar curioso de visitantes neste sábado (24), na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Atração inédita no evento, o Polentaço foi preparado por mais de três horas no Pavilhão 1 e rendeu mais de meia tonelada. As 3 mil porções foram servidas, com molho, por volta das 13h.