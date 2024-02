Com um show que fez o público da Festa da Uva, em Caxias do Sul, vibrar desde que subiu no palco neste sábado (24), Alok conversou com a reportagem do Pioneiro e falou sobre o carinho que tem pelos fãs e a necessidade de fazer um descanso. O artista, considerado o quarto melhor DJ do mundo, fez os pavilhões da festa vibrarem com hits que tocou com um espetáculo de lasers, fogos e fumaça.