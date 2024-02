Os efeitos de fumaça, lasers e LED de Alok e as letras rimadas, sensuais e poéticas de Filipe Ret tomaram conta dos pavilhões da Festa da Uva neste sábado (24), em Caxias do Sul. Com o público que sabia cantar e dançar as músicas tocadas, os artistas fizeram o local vibrar em todos os momentos.