O Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul encaminhou, na última terça-feira (20), uma notificação extrajudicial à Festa da Uva de Caxias do Sul sobre o uso indevido do termo "polentaço". O documento foi elaborado pela empresa Barcellos Marcas e Patentes e solicitava a retirada da marca dos materiais de divulgação em um período de 48h após o recebimento da notificação.