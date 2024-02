Os pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, foram visitados por mais de 57 mil pessoas no sábado e no domingo (24 e 25), período que marca o segundo fim de semana do evento. Foram 34 mil visitantes no sábado e outros 23 mil até as 18h de domingo, segundo dados da organização. Ao todo, cerca de 120 mil visitantes já passaram pelo parque desde o dia 16 de fevereiro, quando os portões foram abertos ao público — o evento vai até 3 de março.