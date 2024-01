Os moradores da Serra não vão poder guardar os casacos nessa próxima semana. Depois de dias mais friozinhos para a estação, as temperaturas não devem se elevar tanto, segundo a Climatempo, a partir desta segunda-feira (29). Até o o domingo (4), as máximas não devem passar dos 29ºC; as mínimas devem ficar próximas dos 14ºC. As chuvas isoladas à tarde, assim como foi na última semana, devem seguir. No entanto, não há alertas de temporais emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).