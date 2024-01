A cada começo de ano surgem novas dúvidas referentes ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em Caxias do Sul, até esta terça-feira (9), dos mais de 260 mil imóveis inscritos no cadastro imobiliário da cidade, 122.872 já estavam com a situação regularizada para 2024, o que significa uma arrecadação de mais de R$ 118 milhões repassados aos cofres públicos. O prazo para pagar o imposto com o desconto máximo termina nesta quarta-feira (10) no município.