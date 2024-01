Moradores de Caxias do Sul enfrentaram transtornos nesta quarta-feira (3) para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024. Uma queda do sistema acabou causando filas na prefeitura. Por causa disso, foi organizado um atendimento de urgência para dar continuidade aos atendimentos. O problema foi solucionado por volta das 11h.