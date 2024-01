O presidente do MobiCaxias, Rodrigo Postiglione, e o vice-presidente da entidade, Valdir Walter — que também é presidente da União das Associações de Bairros (UAB) —, concederam entrevista veiculada no programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, nesta segunda-feira (1º). Entre os temas abordados, Postiglione e Walter falaram sobre as articulações para trazer investimentos, recursos e novidades para o desenvolvimento de Caxias do Sul, além dos gargalos observados por eles que impedem o avanço em áreas como infraestrutura e economia.