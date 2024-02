Os atendimentos do Procon Caxias do Sul voltarão a ser presenciais a partir da próxima segunda-feira (22), em nova sede, no bairro São Pelegrino. O antigo espaço, junto à Rua Visconde de Pelotas, 449, foi atingido por um incêndio na madrugada do último dia 11 de janeiro, o que obrigou o órgão a realizar todos os encaminhamentos pela internet.



A mudança para a nova estrutura, que estava programada para ocorrer somente em março, precisou ser agilizada. Contudo, a estrutura inicial funcionará de forma provisória por cerca de 60 dias. O horário de funcionamento permanece das 10h às 15h. A sede está localizada na Avenida Itália, número 109, próximo à Igreja de São Pelegrino.