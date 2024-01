Um incêndio assustou os moradores de um prédio na área central de Caxias do Sul no começo da madrugada desta quinta-feira (11). As chamas começaram no térreo, local onde funciona a sede do Procon do município, e também a Casa da Cidadania. A ocorrência foi registrada por volta da 00h18min, na Rua Visconde de Pelotas.