Há poucos dias da chegada do verão, o Rio Grande do Sul registra uma onda de calor que provoca abafamento e aumenta a possibilidade de tempestade entre este sábado (16) e a segunda-feira (18), na Serra gaúcha. De acordo com a Climatempo, a circulação de ventos na região favorece pancadas de chuva acompanhadas de raio e trovoadas. Apesar do céu encoberto, sem presença do sol, em Caxias do Sul, por exemplo, a sensação é de abafamento, e na área central o termômetro marcava 26ºC, no começo da tarde deste sábado. A máxima prevista é de 34ºC ao longo do dia.