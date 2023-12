A chuva e o vento forte registrados no fim da tarde desta sexta-feira (15), em Caxias do Sul, provocaram estragos na estrutura da mostra "Van Gogh & Impressionistas", localizada no estacionamento do Shopping Villagio Caxias. A assessoria de imprensa da exposição imersiva confirma o desabamento de parte da estrutura. A comunicação do shopping diz que há, até o momento, 12 pessoas feridas sem gravidade.