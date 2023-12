O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um final de semana com intenso calor para o Rio Grande do Sul (RS), temperaturas que podem se aproximar dos 40ºC, na Serra. Todo o mapa do Estado está pintado de laranja, devido a um alerta de perigo emitido pelo instituto. A onda de calor se estende até domingo (17). Na Serra, segundo a Climatempo, os municípios com as previsões mais elevadas de temperatura, para o domingo (17), são Alto Feliz, com a máxima de 43°C, e Santa Tereza, que deve chegar a 41°C.