O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, deve vir à Serra, na próxima quinta-feira (14), para cumprir agenda sobre o balanço das ações do pacto de boas práticas trabalhistas na vitivinicultura no Rio Grande do Sul. O encontro, com entidades e representantes do setor convidados, ocorre em Farroupilha, no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, a partir das 10h.