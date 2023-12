O juiz Clóvis Moacyr Mattana Ramos, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Fórum de Caxias do Sul, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A aprovação do nome dele ocorreu em sessão administrativa do Órgão Especial do TJRS em votação realizada na tarde de segunda-feira (11). As vagas eram referentes ao 2º Grau no Poder Judiciário gaúcho. Além dele, outros 11 magistrados foram aprovados ao cargo.