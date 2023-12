Adamir Ivam de Lima, 57 anos, foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato de Márcia Salcher Ferrarez e tentativa de homicídio contra o namorado da vítima, em novembro de 2016, além de um ano de detenção por posse irregular de arma de fogo. Conforme decisão do Tribunal do Júri de Caxias do Sul, o caso foi enquadrado como feminicídio, uma vez que o réu era ex-companheiro da vítima, que era cobradora de ônibus no município.