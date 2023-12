Nesta terça-feira (12) está programado o julgamento de Adamir Ivan da Limas, 57 anos. Ele é acusado de matar a ex-companheira Márcia Salcher Ferrarez, 31. O crime aconteceu há sete anos, em 15 de novembro de 2016, na casa da vítima, no bairro Esplanada. Ela chegava na residência com o então namorado quando foi assassinada. O casal foi surpreendido pouco depois de 23h. O autor dos disparos os aguardava em um corredor que dá acesso à casa e atirou em Márcia e no namorado dela. Ela foi baleada no olho direito e no tórax. O homem não foi atingido.