A ponte que vai substituir a balsa entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua aguarda a arrecadação de R$14,8 milhões para ter o edital de construção publicado. O custo da obra, que irá transpor o Rio das Antas, foi estimado em projeto contratado pela prefeitura de Nova Roma do Sul. A expectativa é de que o valor seja arrecadado até maio de 2024, quando as empresas poderão se candidatar para construir a ligação.