O tradicional caminho utilizado pelos moradores da Serra gaúcha para ir ao Litoral Norte deve ganhar uma atração inédita. Com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, o Paradise Vertical Park será instalado no km 6 da RS-486, a Rota do Sol, em Itati, poucos quilômetros antes do Túnel Nelson Sbabo (Túnel da Reversão). As obras devem começar entre o fim de março e o início de abril de 2024, com previsão de abertura em novembro de 2025.