Município que vê a população se multiplicar por quatro durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, Arroio do Sal se prepara para mais uma temporada de verão - estação que começa oficialmente em um mês, no dia 22 de dezembro. O destino preferido dos moradores da Serra no Litoral Norte gaúcho deve registrar 40 mil moradores no verão e receber até 300 mil veranistas na semana entre o Natal e o Ano-Novo. Demanda que exige investimentos e atrações para receber bem quem procura curtir a praia nas férias.