Em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (20), os vereadores de Caxias do Sul aprovaram o subsídio de R$ 10 milhões proposto pela prefeitura para o transporte público. Com os recursos, a tarifa em 2024 ficará congelada em R$ 4,90 para quem utiliza o cartão Caxias Urbano. Para quem for pagar em dinheiro, o valor subirá de R$ 6,10 para R$ 6,70 a partir de 1º de janeiro. De acordo com a prefeitura, entre 90 e 100 mil pessoas utilizam os ônibus diariamente, sendo que apenas 8,5% paga a tarifa em dinheiro.