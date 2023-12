Os usuários do transporte coletivo de Caxias do Sul que pagam a tarifa no cartão de pessoa física seguirão desembolsando R$ 4,90 para utilizar o serviço em 2024. A decisão de não reajustar o valor nesta modalidade foi anunciada pela prefeitura nesta segunda-feira (18). Entretanto, para quem for pagar em dinheiro, o valor subirá de R$ 6,10 para R$ 6,70 a partir de 1º de janeiro do próximo ano.