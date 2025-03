"O nosso papel é mostrar que vai dar tudo certo", diz assistente social da Aapecan, que comemora 20 anos em Caxias em março

Usuárias da Aapecan participam de oficina de filtro dos sonhos, uma das atividades oferecidas pela entidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um espaço para fazer amigos, conversar, aprender coisas novas e receber apoio no momento mais difícil da vida. Com essa premissa, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) completa 20 anos de atuação em Caxias do Sul neste mês.

Atualmente, a associação tem 3.275 pessoas cadastradas para utilizar o serviço e 560 usuários ativos. São pessoas de diversos municípios da Serra diagnosticadas com câncer que fazem tratamento em Caxias do Sul.

— Atendemos pessoas com câncer nesse momento mais frágil da vida delas. Elas vêm para cá buscar acolhida, orientação, encaminhamentos, apoio em alguns benefícios. Nesse momento tão frágil da vida deles, eu acho que a gente é um pouquinho do ombro de acolhida, de poder ouvir e orientar eles — explica a assistente social da Aapecan, Cassiana Weber.

Entidade atende em sede própria, no bairro Presidente Vargas, próximo ao Hospital Geral. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde de março de 2024, a entidade atende em uma sede própria, no bairro Presidente Vargas, próximo ao Hospital Geral, com três andares e 1,7 mil metros quadrados. O prédio conta com salas para oficinas, refeitório e 14 quartos para acolhimento de pacientes em tratamento.

— Aqui dentro acontece uma troca de experiências. Eles conversam, mesmo tendo atendimento social, atendimento psicológico, nutricional e outros apoios de outros profissionais. Existe essa troca de experiência entre eles. E esse é o intuito, essa acolhida diferente. É de saber que esse usuário está enfrentando o tratamento mais difícil da vida dele, mas mostrar para ele que aqui dentro a gente vai ofertar qualidade de vida e melhora da autoestima — explica Cassiana.

O trabalho é oferecido de segunda a sexta-feira com hospedagem, alimentação, oficinas e atividades que vão de passeios para a praia até dia da beleza, com profissionais da área da estética que vão até a Aapecan uma vez por mês.

— Todos os dias temos oficinas a ofertar. Desde crochê, costura, pintura, da decoupage, patchwork, filtro dos sonhos e mandala. Nós temos também meditação, reiki, barra de acces e reflexologia. O nosso papel é mostrar que vai dar tudo certo — aponta Cassiana.

"A gente está aqui para espairecer, não pra ficar lembrando"

Franciele participa da oficina de filtro dos sonhos na Aapecan. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para a paciente Franciele Moraes da Silva, de 36 anos, os momentos na Aapecan são oportunidades para conversar, rir e espairecer no dia a dia. Com o diagnóstico de câncer de mama desde o ano passado, as atividades na entidade têm ajudado a aprender a conviver com a doença.

— A gente está aqui para espairecer, não pra ficar lembrando. Se a gente ficasse em casa, ia ficar lembrando da doença. Vai ter tristeza, tem muitas pessoas que não aceitam, mas eu acho que tu tem que aceitar. É a primeira coisa para não ficar sofrendo. O doutor me disse: "segue a tua vida normal", tem que aprender a conviver — conta.

Na associação, ela conta que formou laços que pretende levar para a vida toda:

— A gente faz amizade para a vida inteira. E ajuda nestes momentos. É legal ter essas pessoas, a gente sempre ajuda uma a outra. Eu fiz quatro amizades que eu levo pra fora daqui. Se uma precisa de ajuda, a gente vai se ajudando. Quando uma tá triste, a gente consola, tenta botar de pé — revela Franciele.

"Meus parentes são as pessoas da Aapecan"

Quando veio morar em Caxias do Sul para trabalhar em 2022, a manauara Odete Menezes da Silva, de 54 anos, não esperava receber o diagnóstico de câncer de pulmão. Longe da família e amigos, ela cogitou voltar à cidade natal para fazer o tratamento, mas encontrou na Aapecan o apoio e amigos necessários para passar por essa etapa desafiadora da vida.

— Eu não tenho parente aqui. Meus parentes são as pessoas do Aapecan. Quando conheci a associação, eu estava muito debilitada, com depressão, vivia só na cama. Quando cheguei aqui, o pessoal me tratou superbem. Me apresentaram as perucas, quando eu estava bem carequinha — relembra.

Agora, Odete participa todos os dias de, pelo menos, uma atividade na Aapecan:

— Participo de todas as coisas. Eu faço costura, quando eu não estou ali, vou no crochê. É muita coisa para a gente fazer. Para mim é muito gratificante. Só quem passa pela doença para entender uma a outra — resume.

Como doar para a Aapecan

As doações podem ser de alimentos, roupas, dinheiro e itens de saúde. É possível doar pelo site da associação ou diretamente na sede, localizada na Rua Raul Pila, 136.

Os benefícios, como as cestas básicas, suplementos, medicações, são concedidos aos pacientes apenas durante o tratamento do câncer.

Além das doações financeiras, a associação se inscreve em projetos de instituições financeiras para receber recursos, como o Nota Fiscal Gaúcha.

Aapecan em 20 anos

A entidade foi fundada em 2005 por um grupo de voluntários que ia até o Hospital Geral prestar apoio aos pacientes oncológicos.

Em 2011, o grupo percebeu a necessidade de um espaço próprio, próximo ao HG, para atender quem vinha de fora da cidade.

A associação conta com uma chácara em Fazenda Souza, onde os pacientes e familiares fazem atividades de lazer e cultivam alimentos.

O novo espaço foi inaugurado em março de 2024 e dobrou a capacidade de atendimentos, com 14 quartos disponíveis.

O espaço também é aberto para pessoas que queiram apenas participar de atividades, mesmo não sendo pacientes ou familiares, mediante cadastro prévio.

Programação dos 20 anos da Aapecan

Para comemorar os 20 anos, a Aapecan promove, no dia 21 de março, o seminário Aapecan 20 anos: Acreditando na Vida. O evento ocorre das 8h às 17h, no UCS Teatro, e é gratuito.

A programação conta com palestras, painéis interativos e relatos abordando temas como acolhimento, atendimento multiprofissional e humanizado, espiritualidade, direitos e qualidade de vida.

Confira a programação no dia 21 de março

8h – Credenciamento.

8h30min – Solenidade de abertura.

9h às 9h50min – Atendimento humanizado: a arte de cuidar além da doença, com a médica geriatra Vanessa Piccoli.

9h55min às 10h45min – Roda de conversa: o cuidado multiprofissional às pessoas com câncer, com a nutricionista Gisela Quissini, a fisioterapeuta Karina Pizani e a psicóloga Jéssica Nunes.

11h às 11h50min - Roda de conversa: a proteção social e a defesa e garantia de direitos, com o advogado Pedro Veitenheimer e a assistente social Larissa De Bortoli.

13h30min às 14h30min – A espiritualidade como fonte de motivação, com a palestrante motivacional Gisela Campiglia.

14h40min às 15h40min – A vida antes e depois do câncer, com o jornalista e escritor Daniel Scola.