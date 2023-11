Técnicos que vistoriam as áreas com risco de desmoronamentos em Gramado solicitaram à prefeitura mais 48 horas para finalizar o relatório que auxiliará a administração pública com as decisões que envolvem mais de 500 pessoas que estão fora de casa, de acordo com o Ministério Público (MP). O pedido de mais dois dias para a conclusão do trabalho foi oficializado em reunião nesta segunda-feira (27). A vistoria é realizada por geólogos contratados pelo poder público, profissionais da prefeitura e um especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).