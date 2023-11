A prefeitura de Gramado emitiu um informativo sobre a situação do município, que sofre com os impactos causados pelas chuvas desde sábado (18). A nota, divulgada no final da tarde desta quinta-feira (23), não menciona a queda do Residencial Condado Ana Carolina, no bairro Planalto, que desabou às 5h38min. Uma coletiva de imprensa está marcada para as 11h desta sexta (24), para anunciar medidas que serão tomadas por causa dos estragos.