A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul realizou, nesta sexta-feira (17), a abertura de propostas para a contratação de uma empresa para a construção de calçadas junto a áreas públicas. A medida vale tanto para passeios em frente a prédios do município, como unidades básicas de saúde (UBSs), quanto para terrenos sem edificações e áreas de lazer. Três empresas se interessaram pelo certame, mas apenas uma foi habilitada para seguir na disputa. As demais podem recorrer.