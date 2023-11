A comunidade escolar do Colégio Estadual Imigrante, em Caxias do Sul, convive, desde 2019, com a angústia após a queda do muro lateral da instituição de ensino. Da queda, a situação evoluiu para desabamentos do piso de uma quadra poliesportiva e o comprometimento do espaço, que está com a utilização proibida.