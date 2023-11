Após a liberação do trecho entre os kms 41 e 44 da RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha seguirá monitorando o local. A rodovia, que é a principal ligação da Serra com Porto Alegre, foi liberada no domingo (26) após oito dias de interrupção total. A manhã desta segunda-feira (27) foi a primeira com o retorno do fluxo de veículos.