A liberação da RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, depende da emissão do laudo de um geólogo. A informação é do diretor executivo da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), Ricardo José Peres à RBS TV. A via, a principal ligação entre Caxias do Sul e Porto Alegre, está bloqueada desde o último sábado (18) por quedas de barreiras. O trabalho de limpeza ocorre entre os kms 41 e 44.