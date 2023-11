A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) informou que o trecho do km 41 ao km 44 da RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, está liberado para o trânsito de veículos. O caminho estava bloqueado desde o dia 18 de novembro, quando uma forte chuva causou um deslizamento de barreira que impediu completamente a passagem de automóveis. Para possibilitar a liberação na tarde deste domingo (26), as equipes da concessionária realizaram o desmonte de bolas de pedra, a limpeza da pista e a recomposição do pavimento asfáltico.