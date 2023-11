Neste sábado (25), motoristas que passaram pela Rota do Sol, no distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul, se depararam com o Pit Stop da Câmara de Indústria Comércio e Serviços (CIC). A ação integra a Operação Verão Rota do Sol, em parceria com a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).