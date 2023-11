A falta de energia elétrica que resultou no desabastecimento de água em Caxias do Sul, no final de semana, preocupou a comunidade e levantou questionamentos, como, por exemplo, a ausência de outras fontes para fornecer luz ao sistema de bombeamento. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), os cinco sistemas de abastecimento da cidade — Dal Bó, Faxinal, Maestra, Marrecas e Samuara — não contam com geradores próprios, e sim com motores que executam esse serviço.