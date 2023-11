A previsão de forte chuva para o sábado (18) provocou a transferência do evento que marcaria a apresentação dos trajes oficiais das soberanas da Festa da Uva de 2024. Assim, os modelos que serão utilizados pela rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho serão conhecidos oficialmente no dia 25. Os novos trajes foram criados pela estilista Véra Stedile Zattera e acompanharão o trio em todos os compromissos oficiais.