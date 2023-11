O 36° Sonho de Natal de Canela continua apresentando novidades em sua programação. No sábado (18), às 20h30min, será a vez do espetáculo O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe estrear no Multipalco da Praça João Corrêa. Em sua terceira temporada no evento natalino, a atração mescla música, narrações e teatro.