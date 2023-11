Neste final de semana, a Rua Coberta de Canela recebe programação cultural pelo Projeto Estação Cultural em Canela. Tem opções para quem gosta de circo, orquestra e shows. No sábado (18), a partir das 16h, as atividades se iniciam com pocket show do instrumentista Dirceu Andriolli. No domingo (19) a programação começa a partir das 17h.