Parte da programação do Mês da Consciência Negra em Caxias do Sul, a Temporada da Cultura Negra irá levar à Praça Dante Alighieri uma série de atrações de terça até segunda-feira, voltadas para as diversas manifestações artísticas de origem afro-brasileira. A abertura, hoje será com o espetáculo musical Mixtu e performance do grupo de folclore Lanceiros Negros, a partir das 18h.