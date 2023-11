A chuva na tarde deste domingo pode ter atrapalhado, mas não impediu o clima de festa que tomou conta da 23ª Parada Livre de Caxias do Sul, realizada em seu local de origem, a Praça Dante Alighieri. Sem ligar para o mau tempo, a partir das 15h centenas de pessoas se aglomeraram sob os toldos colocados em frente ao palco para curtir as diversas apresentações de Djs e performances de dança, que se estenderam até as 20h.