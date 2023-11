Fortalecer a relevância histórica, cultural e as crenças da população negra nas escolas, além de apoiar a retomada do Carnaval com desfiles de escolas de samba e incentivar a criação de um fundo municipal estão entre as pautas da nova gestão do Conselho Municipal da Comunidade Negra (Comune) de Caxias do Sul. À frente da entidade estará a advogada Michele Xavier, 44 anos, que assume oficialmente nesta segunda-feira (13), após cerimônia na prefeitura. Ela substitui Antônio Jorge da Cunha, que liderou o conselho nos últimos anos e, agora, permanece como vice-presidente.