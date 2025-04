"Nós queremos um treinador que entenda o perfil do Caxias e da torcida", avalia dirigente

Dirigente ainda elogiou um ex-treinador do clube. Ariel Zucco / Agência RBS/Divulgação

Após a demissão de Luizinho Vieira, a direção do Caxias está reunida na busca por um novo técnico para comandar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro.

Segundo o vice de futebol grená, José Caetano Setti, os dirigentes ainda não chegaram a tratar de nomes, algo que deve acontecer no decorrer desta terça-feira (22). O dirigente ainda traçou o perfil do novo comandante.

— Nós queremos um treinador que entenda o perfil do Caxias e da torcida, que se adapte, que consiga fazer um bom trabalho, que aí tudo fica mais fácil. O trabalho é o que mais interessa, né? Chegue aqui e faça um bom trabalho. A gente vai escolher alguém que tem um perfil que se torne mais fácil para fazer esse bom trabalho — garantiu Setti, que elogiou a conduta de Pingo, ex-treinador do Caxias com quem trabalhou em 2019:

— Por enquanto, a gente não falou em técnico. Hoje (terça-feira) nós vamos ver o perfil, botar uns nomes na mesa. O Pingo foi um cara que fez um grande trabalho no Caxias. Então, a gente também tem que ilustrar isso aí, quando o time jogou por música. Mas, hoje é hoje. Então, nós temos que ter o cuidado, muita tranquilidade, não adianta nos atirarmos, pensar até como um torcedor. Hoje não dá.

Além de Pingo, Luiz Carlos Winck, que também já trabalhou com Setti no Caxias, é um nome que agrada. No entanto, o treinador tem um acordo para comandar o Manauara na Série D do Brasileiro.

Além deles, Paulo Henrique Marques, do Aimoré, Thiago Carvalho, do Figueirense e Júnior Rocha, ex-Ferroviária-SP, são os nomes mais especulados nos bastidores do clube.

Por fim, Setti ainda comentou que não havia mais ambiente para a continuidade de Luizinho Vieira no Centenário.

— A direção do futebol, junto com o presidente, tomou a decisão e o Luizinho entendeu, um baita profissional, mostrou todo o profissionalismo dele. Entendeu que o Caxias estava tendo um monte de divergência com a torcida, com a imprensa um pouco de atrito. Mas o time não engrenou, aquela engrenagem não encaixou, e aí foi o que mais pesou.